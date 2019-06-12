شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لـ"تايم سبورت": "محمد صلاح قيمة كبيرة ومن حقه ياخد بريستيجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى قيمة كبيرة ومن حقه أن يحصل على بريستيجه. واستنكر يحيى نغمة الهجوم على صلاح فى الفترة الأخيرة، فى تصريح لقناة "تايم سبورت"، مشيرا إلى أنه قيمة يجب أن ندعمها جميعا. واختار يحيى أحمد الشناوى حارس بيراميدز لقيادة حراسة مرمى الفراعنة فى البطولة، مشيرا إلى أحقية أحمد أيمن منصور فى المشاركة عن أيمن أشرف لاعب الأهلى فى مركز الظهير الأيسر. وقال يحيى إن منتخب مصر قادر على تخطى الدور الأول سواء أول أو ثان المجموعة، مشيرا إلى أحقية مصر بالفوز باللقب.

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