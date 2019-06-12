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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوقع عقودا لخمسة لاعبين من قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، بحضور محمد مجد، عضو مجلس الإدارة، عقود مجموعة من اللاعبين المميزين من فريق مواليد 2003.
لاعبو المقاصة
وكشف أحمد كيتا، المدير الفنى لفريق مواليد 2003، أن تعليمات محمد عبد السلام، التوقيع مع اللاعبين المميزين بالقطاع ليكون حافزا لهم، عند مشاركتهم مع الفريق الأول لكرة القدم.
لاعبو المقاصة
وأشار المدير الفنى لمواليد 2003 أنه تم توقيع عقود مع الخماسى يوسف شريف، محمد كامل، عمرو بيستوى، معاذ محمد حارس مرمى، بركات أحمد ديفيندر، سعد إبراهيم باك لافت.
لاعبو المقاصة
وأكد أحمد كيتا أنه يتوقع تألق الخماسى مع الفريق، وأنهم سوف يكونوا إضافة قوية للفريق الأول حال حصولهم على الفرصة.
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