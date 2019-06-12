طبيب المنتخب: الاستعانة بأحدث الأساليب تنعكس بصورة إيجابية على المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى أن سياسة الاستعانة بأحدث أساليب وأجهزة العلاج تنعكس بصورة إيجابية على وضعية منتخب مصر، حتى وصل الأمر إلى توقع الإصابات قبل وقوعها، وذلك بفضل هذه الأجهزة والبرامج الغذائية التى يتم تطبيقها خلال معسكر الفريق.

وأضاف طبيب المنتخب أن إيمان الجهاز الفنى وإدارة الفريق ودعم اتحاد كرة القدم كان السبب الرئيسى فى هذا التطور فى مسيرة المنتخب.

وأوضح الدكتور أبو العلا أن عمل الجهاز الطبى يرتكز حول الوصول باللاعبين إلى أعلى درجة من الجاهزية بالتعاون والتنسيق مع مدرب الأحمال، حتى يتمكن الجهاز الفنى من تطبيق أفكاره الخططية بكامل حريته.

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وكشف أنه زار برفقة بول مدرب الأحمال إنجلترا قبل شهرين خصيصا لهذا الغرض، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات فى هذا الشأن.

وقال إن البطولة الأفريقية المقبلة الثالثة فى جدول البطولات الكبيرة التى يخوضها مع المنتخب منذ الجابون 2017 مرورا بكأس العالم 2018 الذى شهد تطورا كبيرا للمنتخب فى هذا المجال، حيث كان من أفضل 5 فرق من ناحية الآداء البدنى بعيدا عن النتائج، وذلك بعد معاناة الإصابات فى الجابون التى لم تتكرر فى كأس العالم، ولن نعانى منها مجددا فيما هو مقبل من بطولات.

كما أشار طبيب المنتخب إلى أن ثقافة اللاعبين المختارين سواء المحترفين فى الخارج أو الداخل وما يتمتعون به من حماس لتحقيق النتيجة المرجوة، كانت من أهم العوامل التى تساعد على تنفيذ كل هذه الأفكار.