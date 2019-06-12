شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبدأ فترة الإعداد بالناشئين وانتقاء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق طنطا العائد لدورى الأضواء فترة الإعداد للموسم الجديد 15 يونيه الجارى بعدد من الناشئين وتجربة بعض اللاعبين الأفارقة لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد الأفضل لإختيارهم مع الفريق للمشاركة بالدورى .

فى الوقت نفسه ينتظر اللاعبون المحليين التقرير النهائى لأيمن المزين المدير الفنى للفريق من أجل معرفة مصيرهم الفنى سواء بالبقاء أو الرحيل والبحث عن ناد أخر .

كان مجلس إدارة طنطا قد اكد عقب صعود الفريق تمسكه الكامل بجميع اللاعبين أصحاب إنجاز الصعود للممتاز .

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يذكر أن مجلس إدارة أبرم اولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع محمد مصطفى " ميدو " صانع العاب الترسانة فى صفقة إنتقال حر .