شرم الشيخ الأقرب لاستضافة معسكر إعداد الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مدينة شرم الشيخ هى الأقرب لاستضافة معسكر الإنتاج الحربى استعداداً للموسم الجديد، المنتظر انطلاقه فى يوليو المقبل. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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