شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف عاصم مرعى من الانضمام لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يسيطر على موقف عاصم مرعى لاعب منتخب السلة، الذى كان محترفا فى بينار كارسياكا التركى، من حيث المشاركة مع الفراعنة فى معسكر الإعداد للتصفيات الأفريقية من عدمه فى ظل الإصابة التى يعانى منها.

ويواصل اللاعب الخضوع لعملية التأهيل منذ العودة الى القاهرة نهاية مايو الماضى، ويعانى مرعى من إصابة فى الركبة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى موعد انضمامه للمنتخب بعد انتهاء التأهيل الذى يخضع له.

ويشارك منتخب السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، التى تقام فى أوغندا يونيو الجارى.