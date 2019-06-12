شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش عروض المعسكر الخارجى لحسم موقفه النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو نادى الزمالك العروض المقدمة لاستضافة معسكر الفريق الكروى الأول، الذى سيقام خارج مصر، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وتلقى الزمالك عددا من العروض لاستضافة معسكر الفريق فى الخراجة، وإن كانت دولة الإمارات هى الأقرب لاستضافة المعسكر، خاصة فى ظل نجاحه فى الأوقات السابقة، ومن المنتظر أن يحسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك، استقر على دخول معسكر محلى فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى أحد الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الجارية جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك من أجل الوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين، حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.