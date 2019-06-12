شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يلتقط صورة مع محمد صلاح ويعلق ساخرا "الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطنى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والفراعنة من داخل معسكر المنتخب. وعلق وردة على الصورة ساخرا "الجونة"، وذلك بعد انضمام محمد صلاح اليوم إلى معسكر المنتخب عقب انتهاء إجازته فى الجونة. Advertisements ويستعد منتخب الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى، حيث تضم مجموعة مصر كل من زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

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