الامارات | الظفرة يعزز صفوفه بالمصري سامح كلاعب مقيم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم اليوم عن توقيعها عقداً مع اللاعب المصري حسن سامح كلاعب مقيم بعد أن برز في فريق تحت 18 سنة الموسم الماضي، ليكون بذلك اللاعب المصري في نادي الظفرة بعد المصري عبدالله الرفاعي الذي يلعب في الفريق الأول بنظام الإعارة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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