الامارات | العين يتعاقد مع محمد جمال لـ4 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع محمد جمال لـ4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد اليوم رسمياً مع لاعب متوسط الميدان، محمد جمال “25 سنة”، لمدة أربعة مواسم، وذلك لتعزيز قائمة “الزعيم” حتى عام 2023، ويتميز أداء لاعب العين الجديد بالروح القتالية العالية والسرعة والتركيز والجدية.

وأعرب محمد جمال في أول تصريح له بعد توقيع عقده مع العين، عن بالغ سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام إلى قائمة “الزعيم”.

وقال: “عندما يتيح لك القدر فرصة الانتماء إلى أحد أفضل الأندية على مستوى المنطقة والقارة عليك أن تدرك جيداً أنك أمام مسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود والتركيز وإظهار روح القتال حتى تكون عند حسن الظن وعلى قدر الثقة وأهل للتحدي وأتمنى التوفيق لي وزملائي اللاعبين في تحقيق أهداف النادي وإسعاد “الأمة العيناوية” في جميع استحقاقات الفريق القادمة”.