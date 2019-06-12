شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يقدم يوفيتش..واللاعب يعبر عن سعادته بالانضمام للنادي الأهم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم ريـال مدريد لاعبه الجديد الصربي «لوكا يوفيتش» اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بملعب سانتياجو بيرنابيو.

قبل بداية المؤتمر الصحفي قام «يوفيتش» صاحب الـ21 عاما بأخذ جولة في الملعب وغرفة بطولات ريـال مدريد وأخذ الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وكؤوس بطولات دوري أبطال أوروبا الـ 13.

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وبدأ المؤتمر الصحفي بتواجد اللاعب وأسرته والسفير الصربي بإسبانيا، وقام فلورنتينو بيريز بإلقاء كلمة، والترحيب بالحضور وبلاعبه الجديد، وتحدث عن سعادته بانضمام «يوفيتش» للفريق، وما سيقدمه للفريق ويتناسب مع إمكانياته الكبيرة كمهاجم هداف.

وأضاف «بيريز»: «أشكر لوكا على اختياره التوقيع النادي وتحقيقه واحدا من أهم أحلامه، وهو سيساعدنا في التحديات المقبلة».

فيما قال «يوفيتش» في كلمة مقتضبة :«أنا أسعد شخص لأنني وقعت مع النادي الأفضل في العالم، واتخذت القرار الأفضل في حياتي».