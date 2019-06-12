المعتز بالله إينو: الأرض والجمهور هما مفتاح فوز منتخب مصر باللقب القاري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المعتز بالله إينو، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والأهلي الأسبق، صعوبة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عاملي الأرض والجمهور سيمنحان لاعبي المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة في تخطي الصعاب والتأهل إلى الدور النهائي وحصد اللقب.

وأوضح لاعب منتخب الفراعنة الأسبق في تصريح خاص، اليوم الأربعاء، أن منتخب مصر لديه العديد من النجوم في صفوفه أمثال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، ومحمود تريزيجيه المحترف في صفوف قاسم باشا التركي، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور ما سيمنح منتخب الفراعنة الأفضلية والثقة عند خوض غمار منافسات البطولة القارية فضلا عن عامل الرهبة الذي سيحيط بالمنافس عند مواجهة المنتخب الوطني.

وعن المدير الفني لمنتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، وقدرته على قيادة اللاعبين إلى حصد اللقب، قال إينو إن المدرب المكسيكي مازال تحت الاختبار نظرا لأنه تولى مسؤولية المنتخب الوطني منذ فترة قليلة واجه خلالها منتخبات تفتقد الجانب الهجومي والاتزان الدفاعي في طريقة لعبها بخلاف منتخب تونس والذي فاز عليه منتخب الفراعنة بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

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