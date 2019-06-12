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شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص «بلاي بوي».. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب (الصور الأولى) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم صباح اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بدءا من 21 يونيو الحالي.
وظهر صلاح في الصور الأولى لانضمامه للمنتخب، مرتديًا قميصا أسودا عليه شعار «بلاي بوي»، إذ كُتب عليه عبارة «بلاي بوي بروجيكت» أو «مشروع بلاي بوي» وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.
سبق وأن أثار قميص صلاح جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شعار مجلة «بلاي بوي»، المجلة الإباحية، لكن صلاح أبلغ الجهاز الفني حينها أن هذه العلامة تشير إلى «أنه ضد هذا الموقع أو الشركة الاباحية»، دون إعطاء توضيحات.
كما قال هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني، إن الصورة الأخيرة التي نشرها اللاعب الدولي محمد صلاح على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن النجم المصري ضد الإباحية.
وكشف أنه تواصل مع محمد صلاح للكشف عن حقيقة الصورة، وأكد نجم ليفربول الإنجليزي أن التيشيرت ضد المجلة الإباحية، إذ قال: «ما دُون على التيشرت ضد المجلة الإباحية وضد من يدعون إليها».
يُذكر أن مع انضمام صلاح للمنتخب تكتمل قائمة الـ 23 لاعبًا الذين سيخوضون البطولة.
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