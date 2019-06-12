شكرا لقرائتكم خبر عن فيجولي: منتخب الجزائر جاهز للفوز بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سفيان فيجولي، نجم المنتخب الجزائري ونادي جالطا سراي التركي، إن الجزائر تستطيع الفوز بأمم أفريقيا هذه المرة، اللاعبون مستعدون لذلك.

وكانت الجزائر التي خرجت من دور المجموعات في النسخة الأخيرة في 2017 مازالت تبحث عن التتويج الثاني بعد أن فازت باللقب الأفريقي عام 1990.

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ووقعت الجزائر في المجموعة الثالثة بجانب كل من كينيا والسنغال وتنزانيا ببطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وأضاف «فيجولي»، حسب موقع «أفريكان فوتبول»: «أشعر بأننا جاهزون، جميعنا يرغب في إخراج أفضل ما لدينا خلال هذه البطولة، علينا الفوز بالمباراة الأولى أمام كينيا، فمن المهم أن نبدأ البطولة بتحقيق الفوز».

وأوضح: «مصرّون على العودة لبلادنا مع كأس البطولة، وما يجعلني متفائلًا هو العمل الجاد الذي يقوم به الفريق وليس سببا آخر».

وتلعب الجزائر مباراتها الافتتاحية أمام كينيا في 23 يونيو الجاري.