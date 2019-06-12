شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب.. ويشارك في المران الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انضم إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم، استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بدءا من 21 يونيو الحالي.

وبانضمام صلاح تكتمل قائمة الـ 23 لاعباً الذين سيخوضون البطولة.

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أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، وصول محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة إن صلاح انضم للمعسكر، منذ قليل، وسيشارك في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» اليوم، وهم: أحمد المحمدى «3»، وليد سليمان «11»، عبدالله السعيد «19»، أحمد على «14»، محمد الننى «17»، محمد صلاح «10»، أحمد حجازى «6»، عمر جابر «4»، أحمد الشناوى «1»، مروان محسن «9»، طارق حامد «8»، أحمد حسن «كوكا» «18»، على محمد غزال «5»، ومحمود حسن تريزيجيه «7»، عمرو وردة «22»، أيمن أشرف «12»، محمد الشناوي «16»، محمود حمدى الونش «15»، باهر المحمدي «2»، أحمد أيمن منصور «13»، نبيل عماد دونجا «21»، محمود عبدالرحيم جنش «23»، محمود علاء «20».