مبابي يسخر من مطالبه المزعومة لإدارة سان جيرمان

سخر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من أنباء مسربة بشأن اشتراطه ثلاثة مطالب حال استمراره مع النادي الفرنسي.

وانتشر تقرير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشير إلى أن المقربين من مبابي تواصلوا مع إدارة بي إس جي لينقلوا مطالب اللاعب الشاب وهو أن يسدد كل ركلات الجزاء، ويلعب في مركز رأس الحربة وليس الجناح، وأن يحتفظ بكل الحقوق التجارية لصورته.

إلا أن المهاجم الواعد لم يفوت الفرصة، حيث رد ساخرا عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "يبدو من كتب هذا التقرير تناسى أنني طلبت اللعب كحارس مرمى".

وأضاف مبابي "هذه أخبار مزيفة".

وثار جدل كبير حول مستقبل كيليان مبابي في الفترة الأخيرة، حيث ربطته تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.