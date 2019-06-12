أعلن أليو سيسييه المدير الفني للمنتخب السنغالي قائمة الفريق االتي تستعد لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وضمت القائمة انلهائية 23 لاعبًا شهدت تواجد نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، والمدافع المخضرم كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي. وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين الفرنسي) – ألفريد جوميس (سبال) – إدوارد ميندي (ريمس). Advertisements الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي) – موسى واجو (برشلونة) – بابي عبده سيسيه (أوليمبياكوس) – ساليف سانيه (شالكه) – يوسف سابالي (بوردو)- لامين جاساما (جوتيزبي سبور) – ساليو سيس (فالنسيان) – شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) . الوسط: ألفريد نداي (مالاجا)- هنري سافييت (بورصا سبور) – بادو نداي (جالاتا سراي) – كيربن دياتا (كلوب بروج) الهجوم: إسماعيليا سار (ستاد رين) – كيتا بالدي (إنتر ميلان) – مباي نيانج (ستاد رين)- سادا تيوب (نيمس) – موسى كوناتي (أميان9 – مباي دياني (جالاتا سراي) – ساديو ماني (ليفربول). جدير بالذكر أن السنغال تتواجد بالمجموعة الثالثة رفقة الجزائر وغينيا وتنزانيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر كان 2019 .. ماني يقود قائمة السنغال استعدادًا لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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