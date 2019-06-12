صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة

انضم نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لمعسكر الفراعنة اليوم الأربعاء استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق في القاهرة في 21 يونيو/ حزيران الجاري.

وحصل صلاح على إجازة بعد تتويجه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، حيث تواجد في الغردقة لمدة أسبوع.

وواجه صلاح انتقادات من جانب قطاع من الجماهير المصرية، التي تساءلت عن سبب تأخر انضمامه للمنتخب، إلا أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أكد أن اللاعب حصل على إذن من أجيري.

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ومن المنتظر أن يغيب صلاح عن ودية تنزانيا.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.