رسميًا.. يوفيتش يجتاز الكشف الطبي قبل انضمامه لريال مدريد

نجح الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في اجتياز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا لنادي ريال مدريد.

وكان النادي الملكي أعلن عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الصربي صاحب الـ21 عامًا.

وذكر البيان أن العقد الجديد بين اللاعب وريال مدريد سيكون حتى موسم 2025.

ولم يعلن نادي العاصمة الإسبانية تفاصيل قيمة الصفقة إلا أن رحيل الدولي الصربي للريال قد يتجاوز حاجز الـ60 مليون يورو بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه بالدوري الألماني.

وشارك يوفيتش مع فرانكفورت في الموسم الماضي 48 مباراة أحرز خلالها 27 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة.