شكرا لقرائتكم أغيري يستبعد ثنائي سموحة من تشكيلة مصر النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 18:08

القاهرة - أ ف ب - استبعد مدرب منتخب مصر لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري (الثلثاء) ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل، من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.



وضمت تشكيلة أغيري (60 عاما)، ثلاثة وعشرين لاعبا يتقدمهم افضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الانكليزي.

وحصل صلاح مع محمد النني لاعب وسط أرسنال الانكليزي الذي خسر في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام تشلسي، على فترة راحة اضافية بعد انتهاء موسمهنا القاري في وقت متأخر.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب محمود عبد المنعم "كهربا"، عبدالله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما"، ويشرف أغيري، مدرب منتخبي المكسيك واليابان ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني سابقا، على المنتخب المصري بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2018 حيث عاد للمشاركة بعد غياب 28 عاما.

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وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة القارية (7)، وقد حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) في الغابون عام 2017.

وبعد خوضها مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 حزيران/يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ووقع اختيار مدرب المنتخب المصري على محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) لحراسة المرمى، وللدفاع : أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنكليزي)، باهر المحمدي (الاسماعيلي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ايمن اشرف (الاهلي)

للوسط : محمد النني (أرسنال الانكليزي)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنسي البرتغالي)، نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) وللهجوم : مروان محسن (الأهلي)، أحمد علي (المقاولون العرب)، احمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).