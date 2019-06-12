شكرا لقرائتكم مدير التعاقدات بنادى الجونة: حسام غالى يعمل بلا مقابل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نادر شوقى، مدير التعاقدات بنادى الجونة، إن مدير الكرة بالفريق حسام غالى يعمل مجانا وبدون مقابل مادى مع الفريق منذ تواجده فى منتصف الموسم .
وأضاف نادر فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن غالى لم يتقاضى جنيه واحد نظير العمل مع الفريق الساحلى ، ولم يلمح بتعرضه للظلم فى النادى الاهلى خلال الفترة التى تواجد فيها بالقلعة الحمراء ، وتركيزه حاليا ينصب مع الجونة.
وأِشار شوقى، إلى أنه لم يحصل على أى أموال من النادى الأهلى كونه وكيلا لللاعبين مع أنه أكثر وكيل أفاد النادى ماديا، قائلا: "عمرى ماخدت فلوس من الأهلى رغم أنى أكثر وكيل أفاد النادى ماديا " .
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