شكرا لقرائتكم الأهلي يفاضل بين ألمانيا وإسبانيا وهولندا لاستضافة معسكره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للنادى الأهلي بين 3 دول لاستضافة المعسكر الاعداد الخارجي الذى سيُقام الفترة المقبلة.
من جهته قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق يفاضل بين ألمانيا واسبانيا وهولندا ، وسيتم حسم الاختيار خلال الساعات القادمة على الدولة التى ستستضيف المعسكر الخارجي.
وحصل الاهلي على الأجازة السنوية مؤخراً لتأجيل مباراتين الفريق في الدوري ليومي 26 و30 يوليو المقبل أي بعد إنتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.
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