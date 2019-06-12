شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس زيادة فرق مجموعات القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق كل مجموعة بالقسم الثانى إلى 14 فريقا بدلا من 12، ضمن رغبة أعضاء الجمعية العمومية لزيادة مباريات الدورى حتى ينتهى فى أواخر أبريل على أقل تقدير.
وأقر مسئولو الجبلاية قد نظام المسابقة بثلاث مجموعات كما هو فى السابق على أن تكون كل مجموعة 12 فريقا .
وطالب أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة ضرورة زيادة كل مجموعة بالقسم الثانى ، وهو ما يدرسه مجلس الإدارة فى الوقت الحالى .
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