شكرا لقرائتكم هل يدير إبراهيم نور الدين مباريات أمم أفريقيا حال رفع الإيقاف عن جهاد جريشة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من المشاركة في إدارة مباريات أمم أفريقيا، حال رفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة.

وأكد المصدر، أنه حال قبول الالتماس ورفع الإيقاف عن جريشة ، سيشارك الأخير مع نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة في إدارة المباريات، ولن يتم استبعاد نور الدين.

واعتمد الكاف حتى الآن 5 حكام مصريين لأمم أفريقيا هم أمين عمر وإبراهيم نور الدين ، والمساعدين تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

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