شكرا لقرائتكم رسميا.. طلعت يوسف يقود الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل ، بعدما نجح فى بقاء سيد البلد فى الموسم الحالى فى المباراة الاخيرة بالفوز على سموحه بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وعقد مصيلحى جلسة مع طلعت يوسف فى حضور حازم الرجال أمين الصندوق للإتفاق على تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى فى الموسم الجديد .





وسبق لطلعت يوسف قيادة العديد من الأندية فى الدورى الممتاز، وحقق انجازات معها ، كما قاد أهلى طرابلس الليبى لتحقيق إنجازاً كبير بالحصول على لقب بطولة الدورى الليبى كما قاده للوصول لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة بتاريخ النادى .

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وسيحسم المدير الفنى الجديد لزعيم الثغر تشكيل الجهاز الفنى و الإدارى المعاون له خلال الفترة القادمة و الإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد .





و أشار رئيس الاتحاد إلى أنه يثق تماماً في القدرات الفنية لطلعت ، مؤكداً أن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .