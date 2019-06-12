شكرا لقرائتكم الزمالك يستعين بالفيديو للتعاقد مع مهاجمين أفارقة سوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص مسئولو نادى الزمالك، على مشاهدة شرائط فيديو مسجلة لمهاجمين أفارقة وعرب، لعرضهم على الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، لتحديد مدى إمكانية التعاقد مع أحدهما فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض وكيل لاعبين عدة شرائط لمهاجمين من أندية فى شمال وجنوب أفريقيا، على مسئولى القلعة البيضاء، للوقوف على مستوى كل منهما مبدئيًا ، وتحديد الأفضل للتفاوض معه رسميًا لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويحاول الزمالك تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وخاصة فى خط الهجوم استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن الأبيض كان على بعض خطوات من ضم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى قبل أن يصبح على مقربة من الانضمام لصفوف العين الإماراتى.