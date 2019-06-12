شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية يتغيب عن بطولة افريقيا بسبب الطيران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب منتخب مصر عن المشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية ، بسبب عدم توفر طيران مناسب الى الرأس الأخضر مما تسبب فى غياب مصر عن البطولة الافريقية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو الجارى هناك، وفقا لتأكيدات إيهاب العزب المدير التنفيذى للإتحاد . Advertisements وفشلت اللجنة الأولمبية فى توفير طيران أمن فى ظل عدم وجود حجزات طيران لهذا المكان. ويتواجد منتخب مصر فى هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من كينيا ونيجيريا، وتضم المسابقة 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات .

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