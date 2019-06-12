شكرا لقرائتكم 100 ألف جنيه لكل لاعب فى المنتخب تحفيزا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفييزا للاعبى المنتخب الوطنى صرف اتحاد الكرة مكافآت التأهل إلى بطولة أمم افريقيا 2019 للاعبين خلال المعسكر المقام حاليا فى برج العرب بالاسكندرية استعدادا للبطولة التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل. وتم صرف مكافأة التأهل وقدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، مع وعدهم بمكافآت مجزية فى حالة التتويج باللقب وإسعاد الجماهيرانطلاقا من مبدأ تحفيز اللاعبين قبل إنطلاق البطولة. Advertisements وأعلن أجيرى القائمة النهائية للاعبين المتواجدين فى البطولة وعددهم 23 لاعبا هم وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

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