شكرا لقرائتكم لاسارتي ومعانيه يسافرون إلى بلادهم لقضاء إجازة الأهلي السنوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاونيه الأجانب سباستيان المدرب المساعد للفريق وكذلك إليخاندور مدرب الأحمال البدنية القاهرة خلال الساعات الماضية إلى بلادهم من أجل قضاء الأجازة السنوية مستغلين توقف الدوري. ومنح لاسارتي أجازة للاعبي الأهلي بعد تأجيل أخر مباراتين للفريق في الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك إلى يومي 26 و30 يوليو المقبل أي بعد إنتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

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