شكرا لقرائتكم مسئول التعاقدات بنادى الجونة: مدرب أجنبي يقود الفريق خلفا لصدقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رجح نادر شوقى مسئول التعاقدات بنادى الجونة ، أن الفريق سيتعاقد مع مدير فنى أجنبي بدرجة كبيرة جدا خلفا للراحل حمادة صدقى .
وأكد شوقى فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن رحيل صدقى عن الجونة تم بالتراضى بين الطرفين ، وسيكون المدرب الجديد أجنبى حيث يبحث النادى عن مدرب قادر على بناء فريق داخل وخارج الملعب.
وأضاف أن نجاح تجربة الجونة تتعلق بالاستمرارية فى الدورى الممتاز ، وبالتالى الفريق يحتاج إلى 75% من عناصره فى الموسم المقبل لضمان الاستقرار فى الموسم الجديد
ووجه الجونة الشكر لحمادة صدقى ، ويبحث حاليا عن مدرب جديد يتولى المهمة الفنية للفريق.
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