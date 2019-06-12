شكرا لقرائتكم طنطا يبدأ الإعداد للموسم الجديد 15 يونيه الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد فريق طنطا العائد لدورى الأضواء 15 يونيه الجارى موعداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعدد من الناشئين وتجربة بعض اللاعبين الأفارقة لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد الأفضل لإختيارهم مع الفريق للمشاركة بالدورى .
وينتظر اللاعبون المحليين التقرير النهائى لأيمن المزين المدير الفنى للفريق من أجل معرفة مصيرهم الفنى سواء بالبقاء أو الرحيل والبحث عن ناد أخر .
وأعلن مجلس إدارة طنطا عقب صعوده تمسكه الكامل بجميع اللاعبين أصحاب إنجاز الصعود للممتاز .
وتعاقد طنطا مع محمد مصطفى " ميدو " صانع العاب الترسانة فى صفقة إنتقال حر ويعتبر اولى صفقاته الصيفية.
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