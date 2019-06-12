شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يفاضل بين 3 مدن لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختارإمكانية إقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد فى إحدى هذه المدن الثلاثة وهى الاسماعيلية والاسكندرية وشرم الشيخ . ونجا الإنتاج الحربى من الهبوط الموسم الجارى بعدما احتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف . وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث". Advertisements

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