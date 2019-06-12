شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع مدافعين فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمد نادى الزمالك، ملف تدعيم خط دفاع الفريق الكروى الأول، حيث صرف النظر عن التعاقد مع أى مدافعين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لوجود عدد من اللاعبين المميزون فى هذا المركز.

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وبحسب مصدر فى الزمالك، فإن هناك اتجاه قوى داخل القلعة البيضاء، إلى تجميد ملف تدعيم خط دفاع الفريق الأول، خاصة وأن الزمالك يضم وسط صفوفه عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد السلام، ومحمد عبد الغنى، موضحًا أن هناك اتجاه أخر لكنه ضعيف بأن يتم إبرام صفقة بضم مدافع جديد للفريق خلال الميركاتو الصيفى.