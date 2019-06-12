شكرا لقرائتكم الزمالك يرغب فى إعارة شيكابالا للمقاصة مقابل هذا الثنائى الفيومي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى الزمالك، رأى المدير الفنى للفريق الكروى الأول خالد جلال، فى إمكانية إعارة نجم الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق إلى نادى مصر المقاصة بعد انتهاء إعارته من أبولون سميرنى اليونانى، وضمه لصفوف الفريق الفيومى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بإبرام صفقات تباديلة.

وسيتحدث مسئولى الزمالك مع خالد جلال، حول صفقة تبادلية مع المقاصة بإعارة شيكابالا لصفوف الفريق الفيومى، مع ضم بعض اللاعبين الذين يرغب الأبيض فى تدعيم صفوفه بهم، على رأسهم محمود حمادة لاعب خط الوسط المدافع، وإسلام جابر الجناح الأيمن.

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واقترب شيكا، من الانضمام للمقاصة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطة دعم الفريق الفيومى بلاعبين أصحاب خبرات، وخاض الفهد الاسمر تجربة احترف فى نادى أبولون اليونانى خلال الموسم المنقضى، دون النجاح ليعود سريعا إلى نادى الزمالك، وقلت فرصه فى لوجود أكثر من لاعب فى مركزه.