شكرا لقرائتكم وصول محمد صلاح إلى معسكر المنتخب فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل محمد صلاح نجم الفراعنة ونادى ليفربول الانحليزي، إلى معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كاس الامم الافريقية.

وأعلن ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى ، وصول صلاح مؤكدا أنه انضم للمعسكر منذ قليل وسيشارك في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء. Advertisements وأختار أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

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