شكرا لقرائتكم طارق مصطفي: أجيرى ظلم 5 لاعبين وأنا تحت أمر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق مصطفى نجم نادى الزمالك الاسبق أن المدير الفنى لمنتخب مصر المكسيكى أجيرى ظلم بعض اللاعبين الذين لم ينضموا لقائمة الفراعنة فى كان 2019.

وأضاف مصطفى فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت : " عواد وعبد الله جمعة والسولية وصالح جمعة وكهربا كان يستحقوا الانضمام لصفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الامم الافريقية فهم أصحاب مستوى ثابت ومتميز ، مضيفا أن اختيار وليد سليمان عليه علامات استفهام كثيرة فى ظل عودة اللاعب من الاصابة وعدم مشاركته مع الاهلى باستمرار ولكنه يظل لاعب "تقيل" بلغة الكورة".

وعن تدريب الزمالك قال طارق : " الفرصة لم تأتى بعد ولكنى تحت أمر الزمالك فى أى زمان ومكان فهو بيتى واتمنى التوفيق لخالد جلال المدرب الحالى فى مهمته الانتقالية الصعبة "

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وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".