شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إقامة السوبر المصري أول عام 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على إقامة بطولة السوبر للموسم الحالي، بين الدورين في دوري الموسم الجديد. Advertisements كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة حددت يوم 18 سبتمبر الحالي موعدا لبطولة السوبر للموسم الماضي والتي تجمع بين الأهلي والزمالك. يذكر أن الدورى الحالى سينتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، على أن يبدأ الدورى الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل.

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