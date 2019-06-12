شكرا لقرائتكم أيمن يونس يؤيد استمرار خالد جلال مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيد أيمن يونس نجم الزمالك السابق قرار إستمرار خالد جلال فى القيادة الفنية للفريق الأبيض مع إبرام عقد له لمدة موسم كامل خلال المرحلة المقبلة . وأشار يونس إلى ضرورة منح جلال الثقة من خلال التعاقد معه لموسم واحد لزيادة تركيزه لتقليل الضغوط عليه فى الفترة المقبلة . Advertisements وتمنى يونس نجاح تجربة خالد جلال ، مؤكدا على أنه فى حالة طرح فكرة إستقدام مدير أجنبى يجب علم جلال بهذا الأمر من الأن حتى لا يتفاجىء ليعلن موافقته من عدمها فى إستكمال مهمته حتى يعمل بإرتياحية .

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