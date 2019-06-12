لا تحزن ياصديقي.. علي معلول يخسر منتخب النسور ويكسب تعاطف الجمهور

أحمد سالم

تفاعلت جماهير الكرة المصرية مع قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم، باستبعاد اللاعب علي معلول من قائمة تونس النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، بمزيد من الدهشة والحزن.

ويلعب الظهير الأيسر للمنتخب التونسي في الأهلي المصري، ويعد أبرز اللاعبين في الدوري المصري خلال العام الحالي، وأحد الركائز الأساسية في فريق الأهلي الذي يعتلي صدارة الترتيب المحلي حتى الآن.

وجاء استبعاد معلول من قائمة المنتخب وفقا لرؤية فنية للمدرب الفرنسي آلان جريس، حسبما أعلنت جريدة الصريح التونسية، التي أكدت أن قرار آلان جيريس قد أثار استغراب...