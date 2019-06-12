شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد ملف تدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه قوى داخل نادى الزمالك، بتجميد ملف تدعيم خط دفاع الفريق الكروى الأول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزون فى هذا المركز.

وكشف مصدر بالزمالك، أن الاتجاه القوى داخل القلعة البيضاء، يشير إلى تجميد ملف تدعيم خط دفاع الفريق الأول، خاصة وأن الزمالك يضم وسط صفوفه عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد السلام، ومحمد عبد الغنى، موضحًا أن هناك اتجاه آخر لكنه ضعيف بأن يتم إبرام صفقة بضم مدافع جديد للفريق خلال الميركاتو الصيفى.