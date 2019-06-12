لاسارتى وسباستيان وإليخاندرو يغادرون القاهرة لقضاء الإجازة السنوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى ومعاوناه الأجنبيان سباستيان المدرب المساعد للفريق وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية القاهرة، خلال الساعات الماضية، لقضاء الإجازة السنوية فى بلادهم خلال توقف الدورى. وحصل الأهلى على الإجازة السنوية مؤخراً بعد تأجيل آخر مباراتين للفريق فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك إلى يومى 26 و30 يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى.

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