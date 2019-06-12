شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات المؤجلة تربك استعدادات الإنتاج للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب استمرار مسابقة الدوري حتى يوليو المقبل فى إرباك استعدادات الإنتاج الحربى للموسم الجديد بسبب عدم قدرة المسئولين فى النادى على حسم ملف الراحلين أو الصفقات الجديدة، بسبب تداخل الموقف بين أندية أنهت الموسم وأندية لازالت لديها مؤجلات تريد إستكمال الموسم بنفس قوامها الاساسى.

وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف .

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".