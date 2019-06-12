شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الجبلاية لزيادة مجموعات القسم الثانى لـ14 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق بكل مجموعة بالقسم الثانى إلى 14 فريقا بدلا من 12، فى إطار رغبة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لزيادة مباريات الدورى حتى ينتهى على أقل تقدير فى أواخر أبريل.

كان مسئولو الجبلاية قد أقروا نظام المسابقة بثلاث مجموعات كما هو فى السابق على أن تكون كل مجموعة 12 فريقا.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة كانوا قد طالبوا فى أكثر من مناسبة بضرورة زيادة كل مجموعة بالقسم الثانى، وهو ما يدرسه مجلس الإدارة فى الوقت الحالى.