شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة الأهلى تشارك فى البطولة الأفريقية للأندية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادى الأهلى على مشاركة فريقى الرجال والسيدات بمنافسات البطولة الأفريقية للأندية، والتى تقام بنيجيريا فى الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم.

وكان النادى الاهلى قد حقق بطولة الدورى ، على مستوى فرق الرجال و السيدات ، و كذلك بطولة كأس مصر ، و بطولة الجمهورية ، على ان تتحقق الرباعية حال الفوز بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر ان تغادر البعثة إلى نيجيريا قبل البطولة بأربعة أيام على ان تقيم معسكر هناك قبل انطلاق المنافسات