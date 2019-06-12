شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة الأهلى تشارك فى البطولة الأفريقية للأندية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادى الأهلى على مشاركة فريقى الرجال والسيدات بمنافسات البطولة الأفريقية للأندية، والتى تقام بنيجيريا فى الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم.
وكان النادى الاهلى قد حقق بطولة الدورى ، على مستوى فرق الرجال و السيدات ، و كذلك بطولة كأس مصر ، و بطولة الجمهورية ، على ان تتحقق الرباعية حال الفوز بالبطولة الأفريقية.
ومن المقرر ان تغادر البعثة إلى نيجيريا قبل البطولة بأربعة أيام على ان تقيم معسكر هناك قبل انطلاق المنافسات
كانت هذه تفاصيل خبر طاولة الأهلى تشارك فى البطولة الأفريقية للأندية بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.