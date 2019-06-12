شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نفاضل بين 3 دول لاستضافة المعسكر الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني مازال يُفاضل بين 3 دول لاستضافة المعسكر الخارجي الذى سيُقام خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدير الكرة في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك مفاضلة بين المانيا واسبانيا وهولندا ، موضحاً أن الأيام القليلة المقبلة وربما الساعات ستشهد اختيار الدولة التى ستستضيف المعسكر الخارجي.
وحصل الاهلي على الأجازة السنوية مؤخراً بعد تأجيل أخر مباراتين للفريق في الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك إلى يومي 26 و30 يوليو المقبل أي بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.
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