شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تمنع منتخب شاطئية اليد من المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم توفر طيران مناسب إلى الرأس الأخضر فى عدم مشاركة منتخب كرة اليد الشاطئية فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو الجارى هناك، وفقا لتأكيدات إيهاب العزب المدير التنفيذى للاتحاد. Advertisements وفشلت اللجنة الأولمبية فى توفير طيران آمن فى ظل عدم وجود حجزات طيران لهذا المكان. وكان يتواجد منتخب مصر فى هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من كينيا ونيجيريا، وتضم المسابقة 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظروف الطيران تمنع منتخب شاطئية اليد من المشاركة فى بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.