شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تمنع منتخب شاطئية اليد من المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم توفر طيران مناسب إلى الرأس الأخضر فى عدم مشاركة منتخب كرة اليد الشاطئية فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو الجارى هناك، وفقا لتأكيدات إيهاب العزب المدير التنفيذى للاتحاد.
وفشلت اللجنة الأولمبية فى توفير طيران آمن فى ظل عدم وجود حجزات طيران لهذا المكان.
وكان يتواجد منتخب مصر فى هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من كينيا ونيجيريا، وتضم المسابقة 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات.
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