شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على شرائط فيديو لمهاجمين أفارقة للميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو نادى الزمالك، على بعض شرائط الفيديو المسجلة لمهاجمين أفارقة وعرب، من أجل مشاهدتهم وعرضهم على الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، لتحديد مدى إمكانية التعاقد مع أحدهما.

وكشف مصدر بالزمالك، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض بعض المهاجمين من أندية فى شمال وجنوب أفريقيا، على مسئولى القلعة البيضاء، للوقوف مبدئيًا على مستوى كل منهما، وتحديد الأفضل من بينهما لبدأ مشاهدته على أرض الواقع ومن ثم التفاوض رسميًا لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك فى تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وخاصة فى خط الهجوم استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن الأبيض كان على بعض خطوات من ضم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى قبل أن يصبح على مقربة من الانضمام لصفوف العين الإماراتى.