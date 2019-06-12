شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى لتايم سبورت: حسام غالى لم يتقاضى جنيها نظير عمله بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقى مدير التعاقدات بنادى الجونة أن حسام غالى مدير الكرة بالفريق يعمل بدون مقابل مادى مع الفريق منذ تواجده فى منتصف الموسم.

وقال شوقى، فى تصريحات لتايم سبورت، إن حسام غالى لم يتقاضى جنيها واحدا نظير العمل مع فريق الجونة، كما أنه لم يشير إلى تعرضه للظلم فى النادى الأهلى خلال الفترة التى تواجد فيها بالقلعة الحمراء، وتركيزه حاليا مع الفريق الساحلى.

وأِشار شوقى إلى أنه كوكيل لاعبين لم يحصل على أموال من النادى الأهلى رغم أنه أكثر وكيل أفاد النادى ماديا قائلا "عمرى ماخدت فلوس من الأهلى رغم إنى أكثر وكيل أفاد النادى ماديا".