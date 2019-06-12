شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافآت التأهل لأمم أفريقيا 2019 للاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف اتحاد الكرة، مكافآت تأهل المنتخب الوطنى إلى بطولة أمم افريقيا 2019 للاعبين خلال المعسكر المقام حاليا ببرج العرب استعدادا للبطولة التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

وحرص اتحاد الكرة على تحفيز اللاعبين قبل إنطلاق البطولة، حيث تم صرف مكافأة التأهل وقدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، مع وعدهم بمكافآت مجزية فى حالة التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

يذكر أن أجيرى أعلن القائمة النهائية للاعبين المتواجدين فى البطولة وعددهم 23 لاعبا هم وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".