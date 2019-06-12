سوبر كورة.. كيف علق الأهلى على استبعاد معلول من قائمة تونس بأمم أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر ألان جريس المدير الفنى لمنتخب تونس مفاجأة من العيار الثقيل واستبعد على معلول من القائمة النهائية لنسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.
وخاض منتخب تونس تجربة ودية، أمس الثلاثاء، أمام كرواتيا وصيف بطل العالم انتهت بفوز نسور قرطاج 2 /1، وشهدت تواجد معلول على الدكة والمشاركة فى الدقائق الأخيرة قبل صافرة النهاية.
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